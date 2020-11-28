В чемпионате Беларуси были сыграны матчи заключительного 30-го тура. Читайте отчеты о самых интересных поединках с участием украинцев на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 30-й тур

Динамо-Брест – Ниман – 3:1

Голы: Гордейчук, 22, Милевский, 67, Быков, 90+4 – Юзепчук, 21 (АГ)

Шахтер С – ФК Минск – 4:2

Голы: Кендыш, 24, Архипов, 72, 90+9, Бегунов, 90+2 – Жердев, 18 Шрамченко, 52

Динамо-Брест, который в прошлом сезоне победил в Беларуси, в текущей кампании не сумел защитить свой титул. В последнем туре команда принимала Ниман. Милевский и Хачериди вышли в старте, Нойка не было даже в заявке. Для украинцев матч начинался неудачно, ведь их одноклубник отметился автоголом. Уже через минуту Динамо начало камбэк, забив трижды в ответ. Вторым мячом отметился Артем Милевский, для которого это был 6 гол в сезоне. 3:1 – брестская команда финиширует четвертой, а Ниман завершил пятым.

Григорчук озвучил непростой рецепт для чемпионства солигорского Шахтера

Для другого украинца – тренера солигорского Шахтера Романа Григорчука – сезон завершился на мажорной ноте. Его команда в заключительном туре перестреляла ФК Минск со счетом 4:2, забив два победных гола уже в компенсированное арбитром время. Невероятная победа, ведь БАТЭ до последнего шел первым, однако в 30-м туре расписал нулевую ничью с минским Динамо.

Солигорский Шахтер украинского специалиста воспользовался бешеным подарком и стал чемпионом Беларуси в сезоне 2020, опередив БАТЭ лишь на один пункт. Стоит отметить, что Григорчук в разгар сезона заменил на тренерском мостике Юрия Вернидуба.

Милевский забил за Динамо впервые за 5 месяцев – Брест потерял шансы на титул, Шахтер Григорчука надеется на чудо