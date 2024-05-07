Украина

СК Днепр-1 победил Кривбасс в скучном матче – "шантаж" Юрия Максимова не позволил криворожанам досрочно взять бронзу. Верес оформил камбэк с Минаем в ключевой борьбе за выживание – закарпатцы одной ногой уже в Первой лиге.

Георгий Судаков может стать партнером Мудрика в Челси – лондонцы уже начали переговоры с Шахтером. Динамо установило рекорд чемпионатов Украины. Основной игрок Динамо запоздало получил 3 матча дисквалификации.

Европа

МЮ без Бруну уничтожили в историческом матче – Кристал Пэлас забил четыре и выбросил "дьяволов" из зоны еврокубков. Фонсека потерпел безумное фиаско – Лилль чудом проиграл Лиону и отдалился от Лиги чемпионов. Аталанта поднялась в зону ЛЧ, одержав волевую победу над Салернитаной. Хави грозит унизительная отставка: в клубе анонсируют ультиматум и "травматические решения".

Хайп вокруг Довбика

Довбика рекомендуют в Ливерпуль на замену мемному транжире. Артема сравнивают с чемпионом мира, а фаны Барсы кусают локти – Испания воспевает украинца после перформанса в Ла Лиге. "Ответил на вызов Беллингема": мадридская пресса хвалит Довбика и критикует Цыганкова за матч с Барсой.