Роман Григорчук в последнем туре чемпионата Беларуси привел Шахтер Солигорск к золотым медалям.

Григорчук эмоционально прокомментировал чемпионство Беларуси – украинец остается в Шахтере

Таким образом, для 55-летнего специалиста это уже третья страна, где он становится чемпионом в статусе главного тренера команды, что не удавалось еще ни одному украинскому наставнику, сообщает ua-football. Ранее Григорчук побеждал с Вентспилсом в чемпионате Латвии (2006, 2007, 2008 годы), а также триумфировал в казахском первенстве с Астаной (2019).

Напомним, Роман Григорчук возглавил Шахтер Солигорск в сентябре после увольнения Юрия Вернидуба.

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