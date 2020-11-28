Ризеспор принимал Галатасарай в рамках 10-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет на Футбол 24.

Турецкая Суперлига 10-й тур

Ризеспор – Галатасарай – 0:4

Голы: Дьянь, 45+1 (пен.), 52, 79, Антальяли, 86

Удаление: Болдрини, 77 (Р)

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Ризеспор не нашел никаких аргументов в противостоянии с Галатасараем. Гости вышли вперед в конце первого тайма, а после перерыва Ризеспор посыпался. Стамбульцы отгрузили хозяевам еще три мяча, которые доигрывали матч в меньшинстве.

Героем поединка стал сенегальский форвард Мбайе Дьянь, который отметился хет-триком. Весь матч в составе Ризеспора провел экс-капитан Динамо Николай Морозюк, украинец получил желтую карточку.

После 10-ти туров Суперлиги Галатасарай расположился на второй строчке, Ризеспор – 10-й.

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