Морозюк принял участие в унизительном поражении Ризеспора от Галатасарая
Ризеспор принимал Галатасарай в рамках 10-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет на Футбол 24.
Турецкая Суперлига 10-й тур
Ризеспор – Галатасарай – 0:4
Голы: Дьянь, 45+1 (пен.), 52, 79, Антальяли, 86
Удаление: Болдрини, 77 (Р)
Морозюк не думает о возвращении в сборную Украины
Ризеспор не нашел никаких аргументов в противостоянии с Галатасараем. Гости вышли вперед в конце первого тайма, а после перерыва Ризеспор посыпался. Стамбульцы отгрузили хозяевам еще три мяча, которые доигрывали матч в меньшинстве.
Героем поединка стал сенегальский форвард Мбайе Дьянь, который отметился хет-триком. Весь матч в составе Ризеспора провел экс-капитан Динамо Николай Морозюк, украинец получил желтую карточку.
После 10-ти туров Суперлиги Галатасарай расположился на второй строчке, Ризеспор – 10-й.
"Батько не сказав жодного поганого слова про Карпати": син Кононова – від заводу до роботи з Маркевичем в команді УПЛ