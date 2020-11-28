В рамках субботней программы 9-го тура Серии А Сассуоло в родных стенах уступил Интеру. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 9-й тур

Сассуоло – Интер – 0:0

Голы: Санчес, 4, Кирикеш, 14 (автогол), Гальярдини, 60

Беневенто – Ювентус – начало в 19:00

Аталанта – Верона – началов 21:45

Сассуоло в родных стенах принимал Интер. "Нерадзурри" открыли счет уже на 4-й минуте матча. Алексис Санчес отдал длинную навесную передачу на Мартинеса, который перебросил голкипера, выиграл борьбу за мяч у двух защитников и вернул на Санчеса – удар с убойного расстояния не оставил вратарю шансов. На 14-й минуте после удара из пределов штрафной мяч рикошетом от Кирикеша залетел в сетку – 0:2.

Матвиенко подтвердил переговоры с Наполи – украинец имел еще одно предложение

Во втором тайме гости не остановились и на 60-й Гальярдини положил еще один. Игроки Сассуоло больше владели мячом, но приблизиться к воротам соперника удавалось крайне редко и до конца поединка они не создали ни одного острого момента. В конце концов, ворота Интера в этом матче остались неприступной крепостью и финальный свисток зафиксировал разгромное поражение Сассуоло – 0:3.

Благодаря этой победе Интер с 18-ю очками занимает второе место первенства, а Сассуоло потерпел первое поражение в сезоне и из-за разницы мячей с "нерадзурри" занимает третью строчку турнирной таблицы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ