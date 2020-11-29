Реал в среду одержал блестящую победу над Интером в ЛЧ и явно собирался продолжить триумфальное шествие в чемпионате – команда отставала от первой позиции уже на три очка, поэтому права на осечку мадридцы не имели. В соперниках был Алавес, который недавно отобрал очки у Барселоны. Несмотря на такой успех, ожидалось, что "сливочные" переедут басков. Зинедин Зидан, в свою очередь, внёс в победный состав только косметические изменения – вместо Менди вышел Марсело, а Эдегор присел на скамейку, открыв путь в основу для Асенсио.

Ожидания разошлись с реальностью. Алавес лучше начал поединок и уже на 4-й минуте заработал пенальти за игру рукой Начо. Ну, как рукой – Лагуардия при подаче с углового головой пробил ему в плечо, а по новым рекомендациям это не пенальти. Арбитр имел другое мнение, указав на "точку", а экс-карпатовец Перес уверенно реализовал "11-метровый". 0:1!

После этого эпизода баски провели ещё несколько угловых (до 20-й минуты их было аж пять) и организовали ряд контрвыпадов без завершения. Реал сумел перехватить инициативу, но в первой половине первого тайма хозяева могли похвастаться лишь ударом Диаса головой в руки Пачеко. Дебютный момент мадридцы организовали аж на 24-й минуте: Азар отобрал мяч в центре, разогнал контратаку и завершил её мощным ударом с линии штрафной – Пачеко парировал перед собой! Азар подхватил отскок и упал в штрафной после удара в колено, но арбитр после консультации с VAR решил, что не было там пенальти.

Алавес через три минуты мог закрутить интригу до максимума: Перес получил фантастическую закидушку с правого фланга и вышел один на один с Куртуа, попробовав его перебросить – Тибо выставил руку и спас Реал! Это был последний опасный эпизод у ворот мадридцев, но проблемы "бланкос" на этом не заканчивались. Уже на 28-й минуте Зинедин Зидан вынужден был снять с игры Азара, у которого, очевидно, было повреждено колено – вместо бельгийца на поле появился Родриго.

Реал, несмотря на владение инициативой, в атаке выглядел катастрофически банально. Во второй трети первого тайма мадридцы имели лишь подачи и заблокированніе дальние удары, а в штрафной хотя бы ворваться не получалось. Прижать гостей удалось лишь в последние десять минут: Каземиро на 35-й едва не замкнул подачу Крооса со стандарта (Лежен снял мяч с головы в последний миг), а Кроос после отбора перед штрафной площадкой на 39-й вывалился в контратаку 2 в-1 – в завершении Тони пробил сам, но Пачеко парировал ногой, а потом ещё и взял добивание немца. Кроме того, на 41-й минуте он поймал удар Диаса головой, а на 43-й Мариано ней же направил мяч над левой девяткой.

Наконец, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Алавеса. Второй тайм начался с активных атак Реала, но уже через три минуты после возобновления игры произошла катастрофа – Куртуа отдал передачу точно в ноги Хоселу, а тот забил практически в пустые ворота. 0:2!

Мадридцы завелись. На 55-й минуте Кроос мог сократить отставание дальним ударом в правый нижний (Пачеко парировал), а на 57-й он же выстрелил метров с 20-ти над правой девяткой. Впрочем, заведённость Реала только этими ударами и ограничилась, а вот Алавес регулярно огрызался контратаками – на 64-й минуте такой футбол завершился выходом Переса один на один и ударом в дальний нижний угол. Куртуа парировал, но уже через пять минут Лукас снова вылетал один на один – на этот раз экс-карпатовец выкатил мяч под удар одинокому Хоселу, но тот пробил над крестовиной!

Встревоженный Зинедин Зидан на 70-й минуте решился на тройную замену, вместо Марсело, Крооса и Модрича бросив в бой Мэнди, Иско и Эдегора, а ещё раньше он выпустил на поле Винисиуса. Расклад сил изменился.

Реал прижал Алавес и начал создавать моменты: на 73-й минуте Родриго с близкой дистанции пробил из-под защитника, а на 75-й Васкес ворвался на правый край штрафной, раскачал соперника и закрутил мяч под дальнюю штангу – в обоих случаях м мяч прошёл рядом с каркасом. На 79-й Мариано выходил один на один и переиграл Пачеко, но гостей спасли защитники на линии ворот и офсайд. На 83-й же нападающий головой бил из пределов вратарской – Пачеко уже был отыгран, но Лежен головой вынес мяч с ленточки!

В конце концов, огромное давление Реала и отсутствие контригры со стороны Алавеса завершилось голом хозяев. На 86-й минуте Варан сбросил подачу со стандарта на дальнюю штангу, а там Винисиусу позволили пробить с минимальной дистанции – Пачеко парировал на Каземиро, а тот сыграл на добивании. 1:2!

Впрочем, на 89-й минуте баски могли снимать все вопросы относительно победителя в результате контратаки с ударом Хави Лопеса с левого края штрафной – Куртуа спас "сливочных".

Гости попытались сбить темп игры серией замен и падениями на газон. Впрочем, мадридцы имели шанс спастись на последней минуте компенсированного времени благодаря удару Иско с линии штрафной – мяч попал в крестовину! В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Алавеса!