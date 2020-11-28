"Рад, что завершаю карьеру в брестском Динамо, забив сегодня. Завершена ли карьера футболиста? Нет, не завершена , все еще впереди", – цитирует Милевского SPORT.TUT.BY.

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В последнем туре чемпионата Беларуси Динамо Брест уверенно переиграло Неман (3:1), а 35-летний Артем забил один из голов. По итогам местного первенства динамовцы финишировали на 4-й строчке.

По слухам, Милевский ведет переговоры с несколькими украинскими клубами.

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