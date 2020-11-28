Милевский подтвердил, что покидает Динамо Брест – форвард "хлопнул дверью" эффектным голом
16:35 - Читати українською
Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский провел свой последний матч за Брестское Динамо.
"Рад, что завершаю карьеру в брестском Динамо, забив сегодня. Завершена ли карьера футболиста? Нет, не завершена , все еще впереди", – цитирует Милевского SPORT.TUT.BY.
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В последнем туре чемпионата Беларуси Динамо Брест уверенно переиграло Неман (3:1), а 35-летний Артем забил один из голов. По итогам местного первенства динамовцы финишировали на 4-й строчке.
По слухам, Милевский ведет переговоры с несколькими украинскими клубами.
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