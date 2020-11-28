Испанский специалист одолел отметку в тысячу очков в рамках национальных чемпионатов. Теперь у него 1002 пункта за все время работы главным тренером, информирует Sky Sports.

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Сейчас больше всего в "копилку" Гвардиолы принесла Барселона – 373 очка. За период в Баварии Пеп добыл 257 баллов, а с Манчестер Сити 372.

"Горожане" в следующем туре АПЛ будут принимать Фулхэм и вполне могут сбросить Барселону с условного трона. К слову, побед с Манчестер Сити у Гвардиолы уже больше, чем с каталонцами – 117 против 116-ти.

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