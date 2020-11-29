Україна

Динамо зі скандалом обіграло Ворсклу та залишилося лідером української Прем'єр-ліги. Неочікувана реакція на Барселону, велика проблема Супряги і концерт VAR. Мірча Луческу мав претензії до арбітрів, а Юрій Максимов вважає, що в його команди не було шансів на позитивний підсумок.

Шахтар вирвав дуже важку перемогу над СК Дніпро-1 та не відпустив Динамо у відрив. Невиразну гру "гірників" врятував гол Тете, дніпряни майже дотерпіли, але все зіпсувала помилка досвідченого капітана. Луїш Каштру назвав причини млявої гри Шахтаря, а Ігор Йовічевіч вважає, що донеччани "терпіли з м'ячем".

Європа

Наступного тижня нашим грандам грати проти європейських топ-клубів у Лізі чемпіонів. Шахтар прийматиме Реал. Мадридці сенсаційно програли Алавесу перед вояжем в Україну – екс-зірка УПЛ провокує фейл Куртуа. Азар вкотре травмувався і ризикує пропустити матч з "гірниками". А лідирує в Іспанії Атлетіко – Дієго Сімеоне дотиснув Валенсію та підтвердив претензії на титул.

Динамо поїде в гості до Ювентуса, який розділив очки з аутсайдером і видав найгірший старт у Серії А за 19 років. Інтер завдав першої поразки в сезоні Сассуоло та піднявся на друге місце чемпіонату, а Аталанта без Маліновського знову втратила очки.

Ліверпуль вийшов на перше місце АПЛ, але не зумів переграти Брайтон. Вже сьогодні Моурінью може скинути Клоппа з вершини, якщо не програє Челсі. Манчестер Сіті без Зінченка влаштував розгром, а Гвардіола здолав гросмейстерську позначку у 1000 очок за кар'єру.

Наші за кордоном

Роман Григорчук зробив Шахтар чемпіоном Білорусі з трилером фінальних хвилин і став першим українським тренером, який виграв три іноземні чемпіонати. Артем Мілевський покидає Динамо Брест – форвард "грюкнув дверима" ефектним голом.

Олександр Філіппов асистом не врятував свою команду від поразки в Бельгії. Сергій Ребров з Ференцварошем впевнено переміг у дербі. Микола Морозюк не зарадив принизливій поразці Різеспора від Галатасарая.