Динамо – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча
Динамо принимало Ворсклу в рамках 11 тура УПЛ. Смотрите видео голов и интересных моментов матча Динамо – Ворскла на "Футбол 24".
Динамо на правах фаворита встречи быстро открыло счет, Цыганков отправил мяч в сетку после великолепного паса Вербича. Де Пенна забил второй мяч, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.
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На 36-й минуте уже Вербич праздновал свой гол. Ворскла выглядела бледно на фоне киевлян и почти не создала ничего у ворот соперника. Незадолго до финального свистка хозяева остались в меньшинстве после грубого подката от Забарного.
Победа закрепила Динамо на вершине таблицы УПЛ с 26-ю очками, Ворскла – третья (19 баллов).
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