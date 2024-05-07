Хосе Луис Чилаверт напомнил миру о том, что скончавшийся Сесар Луис Менотти был далеко не "белым и пушистым".

В 1998 году Чилаверт был вратарём Велес Сарсфилд, а Менотти – главным тренером Индепендьенте. Перед одним из матчей между ними возникла перепалка. Отвечая на вопросы журналистов, Менотти заявил, что Чилаверта "нужно отдать в школы и университеты, чтобы дети знали, каким был человек 40 миллионов лет назад; потому что Чилаверт стоит на первом месте, потом обезьяна, а потом человек".

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"Мы, обезьяны, еще живы, и у нас нет детей-наркоманов. В 90-х мы их всех разгромили вместе с Велесом", – написал Чилаверт в своём Твиттере в адрес Менотти.

Напомним, что Менотти скончался несколько дней назад в возрасте 85 лет. Он привёл сборную Аргентины к победе на ЧМ-1978 и настоял на назначении Лионеля Скалони на пост главного тренера "альбиселесте" в 2018 году.

Чилаверт вошёл в историю футбола как один из немногих вратарей-голеадоров: в своих командах он часто исполнял пенальти и штрафные удары.

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