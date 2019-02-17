Главные новости футбола 16 февраля: Зирка снялась с чемпионата, Барселона победила, неудачи украинцев за рубежом

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 февраля.

Мир

Барселона одержала минимальную победу над Вальядолидом и сохранила гандикап перед конкурентами в турнирной таблице. Отличился, конечно же, Лионель Месси – аргентинец забивает не менее 30 голов в 11-м сезоне подряд. Атлетико одолел Райо Вальекано и вернулся на второе место Примеры – Гризманн опередил Торреса в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В Серии А Милан обыграл Аталанту, а Пйонтек продолжил забивать. Клаудио Писарро стал самым возрастным автором гола в Бундеслиге, на 90+6 спасая Вердер от поражения в матче с Гертой. Отметим также уверенные победы в Германии от Вольфсбурга, Хоффенхайма и РБ Лейпциг.

В Аргентине состоялись похороны Салы – тренер Кардиффа почтил память игрока, который так и не сыграл за валлийский клуб.

Наши за границей

Евгений Коноплянка не сыграл за Шальке – "кнаппен" не сумели победить Фрайбург: жуткий фол на прямую красную не оставил украинцу шансов. Роман Зозуля с Альбасете упустил шанс оторваться от конкурентов на вершине Сегунды: наш форвард на границе между воином и героем, проклятие продолжается, а лидерство под угрозой. Что с Евгением Хачериди будет дальше – в Греции объяснили ситуацию экс-динамовца, который зарабатывает больше в ПАОК.

Сергей Ребров снова провалился – Ференцварош с двумя украинцами проиграл Дебрецену, ведя по ходу матча. Гент с Романом Яремчуком и Романом Безусом уступил Васланд-Беверену и не вернулся в топ-6 бельгийского первенства. Андрей Бацула хоть и отличился за Кортрейк ассистом, но не спас команду от поражения.

Немного позитива. Александр Зинченко провел очередной приличный матч за Манчестер Сити – "горожане" без проблем вышли в четвертьфинал Кубка Англии. Морозюк помог Ризеспору добыть очередную победу – Николай сыграл неплохо. Коркишко и Гладкий встретились в матче чемпионата Турции: первый отдал ассист, второй дебютировал.

Украина

Зирка официально снялась с Первой лиги – очередной украинский клуб потерял профессиональный статус. Карпаты завершили зимнюю комплектацию команды и сыграли вничью с Кайратом, пропустив от Эсеолы.

Игорь Суркис рассказал, сколько стоит Динамо – президент "бело-синих" готов продать клуб при одном условии. Один из молодых талантов киевлян Миккель Дуэлунд в конце недели присоединится к команде после тяжелой травмы. У Шахтера также хорошие новости – новичок Маркос Антонио прибыл в расположение.