Бавария лучше начала, создав несколько моментов, однако Лунин удержал ворота на замке. А в середине первого тайма Реал превратил в гол дебютный шанс. Кроос выполнил классный пас в разрез на ход Винисиусу – бразилец легко обыграл голкипера.

Бавария - Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЛЧ