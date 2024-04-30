Бавария – Реал – видео гола
22:34 - Читати українською
Бавария принимает Реал в первом полуфинале Лиги чемпионов. Оперативно смотрите голевые моменты на "Футбол 24".
53’ Лерой Сане
57’ Харри Кейн
Винисиус Жуниор 24’
24’ Винисиус Жуниор
53’ Лерой Сане
57’ Харри Кейн
Бавария лучше начала, создав несколько моментов, однако Лунин удержал ворота на замке. А в середине первого тайма Реал превратил в гол дебютный шанс. Кроос выполнил классный пас в разрез на ход Винисиусу – бразилец легко обыграл голкипера.
Бавария - Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЛЧ
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