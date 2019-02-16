Альбасете не одолел проклятие Сарагосы – Зозуля упускал супермоменты, спасал ворота и рискует потерять лидерство

Альбасете прервал свою 3-матчевую победную серию в Сарагосе. Роман Зозуля и компания сохраняют лидерство в Сегунде, но могут потерять одну позицию.

Испания. Сегунда 2018/19, 26-й тур

Сарагоса – Альбасете – 0:0

Команды начали без разведки. По 4 удара со стороны обоих коллективов за 15 стартовых минут. На акробатический удар Зозули, который заблокировал защитник, Сарагоса ответила дальним ударом - вратарь справился. Обрезка партнеров украинца на чужой половине мгновенно трансформировалась в выход один на один с голкипером Альбасете, однако лучший бомбардир хозяев Альваро Васкес (как и Зозуля, забил 7 голов за 25 туров) не смог перебросить последнее препятствие - 30-летнего капитана гостей Томеу Надаля. На 14-й минуте наступила очередь спасать уже кипера Сарагосы. Зозуля выиграл верховую борьбу на ближней штанге, но Альварес, уже стоя на коленях, парировал мяч на линии ворот.

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Отметим, что перед тем Роман снял снаряд с головы соперника во вратарской своего Альбасете и вообще выглядел одним из самых активных на поле в стартовый отрезок. На 17-й экс-форвард Днепра едва не дотянулся до еще одной подачи с левого фланга - круглый просвистел в сантиметрах от верхнего угла. Всередине первого тайма вратарь Альбы совершил двойной сейв за несколько секунд, а в следующей атаке Зозуля пытался отдать ассист пятой, а затем забрался в первый для своей команды офсайд.

На 28-й украинец упустил очередной эффектный момент - выиграл воздушную дуэль, но снаряд с рикошетом от защитника прошел выше ворот. Гости забили после этого углового, однако взятие ворот отменили из-за фола Зозули в атаке. Пенья попытался перебросить вратаря Сарагосы диагональным ударом, однако Альварес и здесь потянул. Вдохновенному первому тайму не хватило разве что забитых мячей: 6 голевых моментов, 20 ударов на двоих, отличные скорости и чуть больше остроты у Альбасете.

После перерыва Альваро Васкес ошибся с убойной позиции, а затем Зозуля загубил 2 голевых момента. Сначала Роман вместо удара из пределов штрафной выбрал не очень удачный пас на партнера, а потом не дотянулся до идеального паса с правого фланга во вратарскую арагонцев - слишком красиво в падении хотел забить и сконфузился. На 77-й Роман исправился, отчаянно заблокировав удар в упор игрока, которого забыли прикрыть защитники.

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"Механический сыр" не одолел Сарагосу на Ромареде, где не может триумфовать более 15 лет. Команды на двоих нанесли 36 ударов, хозяева стреляли в два раза больше, а по моментам примерно поровну. Арагонцы выходят на 13-е месте с 31-м баллом. Команда Зозули набирает 49 очков и остается лидером, но Осасуна может опередить Альбасете, если выиграет свой матч. Впрочем по крайней мере в зоне выхода в Примеру клуб украинца останется еще на неделю.

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