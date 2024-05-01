"Ему пришлось вступить в игру сразу же, как только начался матч. Это мог быть гол, но Андрей отразил выстрел Сане после того, как Кейн вывел Лероя на ударную позицию. Лунин спас ещё раз после более легкого удара самого Харри.

Бавария расписала ничью с Реалом в первом полуфинале ЛЧ – Лунин пропустил в ближний, Винисиус и Кроос спасли Мадрид

Он не смог выручить команду, когда Сане сравнивал счёт мощным ударом, хотя ближняя штанга была его штангой – "вратарской". Также Кейн обманул его с пенальти. Его страдания при игре на выходе продолжаются. Оценка – 6".

Также "шестёрку" среди игроков Реала получили Начо, Менди, Чуамени, Вальверде и главный тренер Карло Анчелотти. Лукас Васкес, Беллингем и Родриго получили от Marca 5 баллов, а Рюдигер, Кроос и Винисиус Жуниор удостоились "семёрки".