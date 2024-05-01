– В этом году 20-я годовщина с момента первого розыгрыша Суперкубка Украины, проведение которого остается под вопросом. Не рассматриваете вариант с его проведением за пределами Украины?

– Мы рассматриваем разные варианты, пока окончательного решения по Суперкубку нет. Новая команда УАФ держит руку на пульсе, Сергей Ребров так же к этому привлечен, потому что он занимается институтом сборных.

Суперкубок Украины-2024 отменен, старт нового сезона УПЛ перенесен, – СМИ

Постоянно с нами на контакте УПЛ, клубы. Также важно услышать позицию игроков. Только после этого уже будет приниматься финальное решение, – сказал Шевченко в комментарии Українському футболу.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об отмене Суперкубка-2024 и переносе старта нового сезона.

"Я аж заплакав. Передзвоніть через 5 хвилин": Фоменко у спогадах – ЦСКА, Таврія, фініш у збірній, рак, остання розмова