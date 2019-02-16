Карпаты сыграли вничью с Кайратом – львовянам забил Эсеола

В контрольном матче львовские Карпаты не сумели обыграть Кайрат.

Товарищеский матч

Карпаты – Кайрат – 1:1

Голы: Слива, 71 – Эсеола, 51

Карпаты: Кучинский, Сандохадзе, Папа Гуйе, Мегремич, Кльоц, Хонгла, Мякушко, Гуцуляк, Йода, Швед, Понде.

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В первом тайме команды обменялись опасными моментами, но забить гол не сумели. Во втором тайме Эсеола реализовал выход один на один с Кучинским.

Впоследствии Слива сумел удачно сыграть на добивании и восстановить статус-кво. В результате – голевая ничья.