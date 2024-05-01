Шевченко подтянул в УАФ первого иностранца – функционер работал в Арсенале и Манчестер Сити
Украинская ассоциация футбола продолжает обновляться после прихода нового руководителя.
УАФ Маркетинг получил нового директора, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
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Роман Волынец, занимавший эту должность ранее, 30 апреля отработал последний день. С сегодняшнего дня руководить одним из подразделений УАФ будет Артемийс Рябовс. Это гражданин Латвии, который в последние годы проживал в Лондоне. Там он работал в структуре Арсенал, а до этого строил карьеру в Манчестер Сити.
Нынешнему руководителю УАФ Андрею Шевченко Артемиймс знаком по работе в его фонде и фонде Александра Зинченко. В обновленной УАФ Рябовс станет первым иностранцем на руководящей должности. Недавно он также вошел в комитет по развитию футбола как заместитель председателя.
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