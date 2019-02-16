Гент с Яремчуком и Безусом уступил Васланд-Беверену

Гент в матче 26 тура чемпионата Бельгии уступил Васланд-Беверену. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2018/19, 26-й тур

Васланд-Беверен – Гент – 2:1

Голы: Куфрі, 37, Форте, 84 (пен.) – Квилитая, 90+1

Что с Хачериди будет дальше – в Греции объяснили ситуацию в ПАОК экс-динамовца, который зарабатывает больше всех

В первом тайме инициативой владели хозяева, и до перерыва им удалось выйти вперед. В конце поединка Васланд-Беверен получил право на пенальти, который реализовал Форте. Квилитая на последних минутах матча отквитал один мяч, но этого оказалось недостаточно. В итоге – минимальная победа хозяев.

В стартовом составе Гента вышел Роман Яремчук, которого заменили на 76-й минуте. Интересно, что форвард действовал на позиции левого вингера. Роман Безус вышел на поле на 52-й минуте, а Игорь Пластун наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Гент имеет в активе 38 очков и находится на 7 месте в турнирной таблице.

Манчестер Сити без проблем обыграл Ньюпорт и вышел в четвертьфинал Кубка Англии – очередной приличный матч Зинченко