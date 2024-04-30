Бавария в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Реал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между Баварией и Реалом стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Андрей Лунин, который пропускал игру в чемпионате против Сосьедада, вернулся в основу "королевского клуба".

Бавария – Реал Мадрид: анонс матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы

Бавария:

Реал Мадрид:

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