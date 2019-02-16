Гризманн опередил Торреса в списке лучших бомбардиров в истории Атлетико

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн отметился забитым голом в матче 24-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано.

Этот гол стал для француза 130-м в футболке "матрасников". По этому показателю Гризманн опередил легенду мадридцев Фернандо Торреса (129) и теперь занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории Атлетико.

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Отметим, что Райо Вальекано является очень удобным соперником для Гризманна. Форвард поразил ворота "великанов" уже в шестом матче подряд.

В нынешнем сезоне Антуан провел за Атлетико 24 матча в чемпионате Испании, в которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.

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