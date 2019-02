Шальке не сумел обыграть Фрайбург: жуткий фол на прямую красную не оставил Коноплянке шансов

Шальке и Фрайбург не забивали голов в матче 22 тура Бундеслиги – 0:0.

Бундеслига, 22 тур

Шальке – Фрайбург – 0:0

Доменико Тедеско провел несколько кадровых изменений по сравнению с поединком "кобальтовых" против Баварии. После неудачной игры в Мюнхене на скамейке запасных остался опытный Себастьян Руди. Зато Евгений Коноплянка и Бенталеб, возможно, просто получили отдых перед матчем против Манчестер Сити в плей-офф Лиги чемпионов. Место украинца на левом фланге атаки занял 18-летний валлиец Рабби Матондо.

Шальке – Фрайбург: стартовые составы команд без Коноплянки

В первом тайме команды не создали ни одного стопроцентного момента, угрожая воротам друг друга только после дальних ударов. Уже в дебюте встречи Марк Ут решился на выстрел метров с 35-ти, а голкипер гостей Александр Шволов лишь со второй попытки зафиксировал мяч в руках. Фрайбург ответил еще опаснее, когда сфера едва не упала за шиворот Ферманну после рикошета. Далее были еще две неудачные попытки от Сердара и Харита, которые пробивали из-за пределов штрафной.

А потом случился очень спорный эпизод в штрафной гостей. Стандарт в исполнении Шальке завершился ударом головой Маккенни, после которого мяч попал в руку Кублеру. Арбитр воспользовался помощью VAR и решил, что рука защитника Фрайбурга находилась в естественном положении.

На 42-й минуте Шальке серьезно подвел немец турецкого происхождения Суат Сердар, который едва не оторвал ногу полузащитнику гостей Франтцу. Рефери, долго не раздумывая, наказал футболиста Шальке за жуткий фол красной карточкой, а шансы Коноплянки появиться на поле при таком сценарии уменьшились к нулю.

После перерыва Фрайбург больше контролировал мяч, тогда как Шальке ждал своего шанса на контратаках. На 71-й минуте лишь чудом не забил защитник гостей Филипп Линхарт, а официальный твиттер гельзенкирхенского клуба ответил смешным постом – повезло.

Freiburg should really be ahead, but thankfully miss an open goal



(71') #S04SCF 0-0 pic.twitter.com/tFyRzfX8fb