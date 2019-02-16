Шальке не сумел обыграть Фрайбург: жуткий фол на прямую красную не оставил Коноплянке шансов

Шальке и Фрайбург не забивали голов в матче 22 тура Бундеслиги – 0:0.

Бундеслига, 22 тур

Шальке – Фрайбург – 0:0

Доменико Тедеско провел несколько кадровых изменений по сравнению с поединком "кобальтовых" против Баварии. После неудачной игры в Мюнхене на скамейке запасных остался опытный Себастьян Руди. Зато Евгений Коноплянка и Бенталеб, возможно, просто получили отдых перед матчем против Манчестер Сити в плей-офф Лиги чемпионов. Место украинца на левом фланге атаки занял 18-летний валлиец Рабби Матондо.

Шальке – Фрайбург: стартовые составы команд без Коноплянки

В первом тайме команды не создали ни одного стопроцентного момента, угрожая воротам друг друга только после дальних ударов. Уже в дебюте встречи Марк Ут решился на выстрел метров с 35-ти, а голкипер гостей Александр Шволов лишь со второй попытки зафиксировал мяч в руках. Фрайбург ответил еще опаснее, когда сфера едва не упала за шиворот Ферманну после рикошета. Далее были еще две неудачные попытки от Сердара и Харита, которые пробивали из-за пределов штрафной.

А потом случился очень спорный эпизод в штрафной гостей. Стандарт в исполнении Шальке завершился ударом головой Маккенни, после которого мяч попал в руку Кублеру. Арбитр воспользовался помощью VAR и решил, что рука защитника Фрайбурга находилась в естественном положении.

На 42-й минуте Шальке серьезно подвел немец турецкого происхождения Суат Сердар, который едва не оторвал ногу полузащитнику гостей Франтцу. Рефери, долго не раздумывая, наказал футболиста Шальке за жуткий фол красной карточкой, а шансы Коноплянки появиться на поле при таком сценарии уменьшились к нулю.

️ | Nog geen doelpunten bij Schalke 04 - SC Freiburg, wel een rode kaart. Schalke-speler Suat Serdar mocht vroegtijdig de kleedkamer opzoeken na een stevige charge. #s04scf pic.twitter.com/QC7oS7doUg — FOX Sports (@FOXSportsnl) 16 лютого 2019 р.

После перерыва Фрайбург больше контролировал мяч, тогда как Шальке ждал своего шанса на контратаках. На 71-й минуте лишь чудом не забил защитник гостей Филипп Линхарт, а официальный твиттер гельзенкирхенского клуба ответил смешным постом – повезло.

Freiburg should really be ahead, but thankfully miss an open goal



(71') #S04SCF 0-0 pic.twitter.com/tFyRzfX8fb — FC Schalke 04 (@s04_en) 16 лютого 2019 р.

В конце поединка состоялся еще один довольно спорный эпизод, когда Маскарель рукой остановил передачу с левого угла штрафной. Казалось, пенальти, однако арбитр, просмотрев видеоповтор, решил, что защитник Шальке не сознательно играл рукой. На последние минуты игры Тедеско выпустил конкурента Коноплянки Бургшталлера, а украинец остался греть лавку. Надеемся, что против Манчестер Сити он таки сыграет.

На третьей компенсированной минуте игры вторую желтую карточку получил защитник Фрайбурга Гюнтер, однако это не повлияло на итоговый счет. 1:1 – по удалениям и 0:0 – по игре.

После ничьей на Фелтинс Арене Шальке потерял шанс опередить соседа в таблице. Команда Евгения Коноплянки занимает 14 место, набрав 23 очка. Фрайбург – 13-й с 24-ю пунктами в активе.