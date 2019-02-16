Бацула ассистом не смог спасти Кортрейк от поражения Шарлеруа

Завершился матч 26 тура чемпионата Бельгии между Кортрейком и Шарлеруа. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2018/19, 26-й тур

Кортрейк – Шарлеруа – 1:2

Голы: Езекьель, 48 – Мориока, 66 (пен.), Пербе, 90+4

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В начале первого тайма открыть счет могли гости, но Бруно не смог реализовать пенальти. Впоследствии команды обменялись несколькими моментами, но на перерыв ушли при нулевом счете.

На старте второго тайма Бацула классно вывел Езекьеля на свидание с голкипером, и тот открыл счет в матче.

Впрочем, на 66-й минуте арбитр назначил второй пенальти в ворота хозяев, и Мариока свою возможность не упустил. На 78-й Андрей Бацула, который вышел в стартовом составе, был заменен. На последних секундах матча Пербе воспользовался шансом и подарил гостям победу.

Кортрейк после 26 туров имеет в активе 35 очков и находится на 9 месте в турнирной таблице.