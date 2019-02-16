toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - МИЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Бацула ассистом не смог спасти Кортрейк от поражения Шарлеруа

21:00 5 Читати українською
Бацула ассистом не смог спасти Кортрейк от поражения Шарлеруа
Кортрейк – Шарлеруа / Фото: ФК Кортрейк

Завершился матч 26 тура чемпионата Бельгии между Кортрейком и Шарлеруа. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2018/19, 26-й тур

Кортрейк – Шарлеруа – 1:2

Голы: Езекьель, 48 – Мориока, 66 (пен.), Пербе, 90+4

Шальке не сумел обыграть Фрайбург: жуткий фол на прямую красную не оставил Коноплянке шансов

В начале первого тайма открыть счет могли гости, но Бруно не смог реализовать пенальти. Впоследствии команды обменялись несколькими моментами, но на перерыв ушли при нулевом счете.

На старте второго тайма Бацула классно вывел Езекьеля на свидание с голкипером, и тот открыл счет в матче.

Впрочем, на 66-й минуте арбитр назначил второй пенальти в ворота хозяев, и Мариока свою возможность не упустил. На 78-й Андрей Бацула, который вышел в стартовом составе, был заменен. На последних секундах матча Пербе воспользовался шансом и подарил гостям победу.

Кортрейк после 26 туров имеет в активе 35 очков и находится на 9 месте в турнирной таблице.

Теги
Видеоновости Андрей Бацула Андрей Бацула Бельгия Шарлеруа Шарлеруа Кортрейк Кортрейк Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Маркос Антонио присоединился к Шахтеру
    Україна — 16:15464 Маркос Антонио присоединился к Шахтеру
21
мин
Аталанта
21:30
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук