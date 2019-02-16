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Карпаты завершили зимнюю комплектацию команды

16:41 74 Читати українською
Карпаты завершили зимнюю комплектацию команды
Карпаты завершили зимнюю комплектацию команды

Львовские Карпаты этой зимой больше не будут подписывать новых игроков.

Львовские Карпаты завершили зимнюю комплектацию команды, сообщили в "Футбол News".

Зирка официально снялась с Первой лиги

По информации источника, "львы" уже не будут подписывать новых исполнителей.

Напомним, зимой в Карпаты перешли защитник Мартин Хонгла, французский хавбек Абдул Йода и нигерийский нападающий Жозеф. Лидер команды Марьян Швед подписал контракт с Селтиком, но доиграет сезон в Карпатах.

Сейчас Карпаты находятся на 10 строчке таблицы УПЛ.

Коркишко и Гладкий встретились в матче чемпионата Турции: первый отдал ассист, второй дебютировал

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