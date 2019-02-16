Коркишко и Гладкий встретились в матче чемпионата Турции: первый отдал ассист, второй дебютировал

В матче 22 тура Первой лиги турецкого первенства встречались Хатайспор Дмитрия Коркишко и Адана Демирспор Александра Гладкого. Поединок завершился ничьей, в активе Коркишко голевой пас.

Чемпионат Турции. Первая лига, 22 тур

Хатайспор – Адана Демирспор – 1:1

Голы: Абдиоглу, 72 – Абдиоглу, 79 (авт)

Гладкий: В Украину возвращаться не хочу и не планировал

В курьезном поединке Первой лиги чемпионата Турции, который проходил под проливным дождем, сильнейшего определяли Хатайспор и Адана Демирспор. Хозяева открыли счет на 72-й минуте – после передачи Дмитрия Коркишко Абдиоглу переправил мяч в ворота.

Впрочем, через несколько минут тот же Абдиоглу поразил собственные ворота. 1:1 – итог встречи, на последние минуты которой вышел Александр Гладкий. Это был дебют украинца за новую команду.

После 22 туров Хатайспор набрал 37 очков и занимает 5 место. Адана Демирспор на 9 позиции (31 пункт).