Писарро стал самым возрастным автором гола в Бундеслиге, на 90+6 спасши Вердер от поражения в матче с Гертой

Берлинская Герта на своем поле сыграла вничью с бременским Вердером в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

Хозяева открыли счет на 25-й минуте. Отличился Дэви Зельке после передачи бывшего хавбека Челси Саломона Калу.

Вердер последним ударом в компенсированное время вырвал ничью у Герты: 22-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Бременский клуб сумел отыграться лишь в компенсированное время. На шестой добавленной минуте Клаудио Писарро спас свою команду от поражения. Это гол сделал перуанца самым возрастным автором гола в истории Бундеслиги

Вердер с 31-м набранным очком занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Герта после этой ничьей набрала 32 очка и осталась на 9-м месте.

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