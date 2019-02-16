Маркос Антонио присоединился к Шахтеру

Новичок Шахтера Маркос Антонио прибыл в расположение команды и уже провел дебютную тренировку.

Сегодня Шахтер провел тренировку после поединка Лиги Европы против Айнтрахта, который завершился вничью 2:2. Занятие носило больше восстановительный характер. Паулу Фонсека разделил игроков на две группы – футболисты, игравшие с Айнтрахтом, отправились на восстановительные процедуры и массаж, а другие провели часовое занятие на поле.

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К рядам "горняков" присоединился новичок Маркос Антонио, который ранее участвовал в Копа Америка U-20 и вошел в символическую сборную турнира. 18-летний полузащитник познакомился с новыми партнерами по команде и тренерским штабом, после чего провел занятие в общей группе, сообщает официальный сайт "горняков".

Антонио будет выступать за Шахтер в 88-м номером и уже был заявлен на весеннюю часть УПЛ. 18-летний Маркос является воспитанником Атлетико Паранаэнсе. В текущем сезоне выступал за португальский Эшторил.

Маркос Антонио: что известно о новичке Шахтера