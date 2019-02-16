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В Аргентине состоялись похороны Салы – тренер Кардиффа почтил память игрока, который так и не сыграл за валлийский клуб

21:45 100 Читати українською
В Аргентине состоялись похороны Салы – тренер Кардиффа почтил память игрока, который так и не сыграл за валлийский клуб
Эмилиано Сала / фото из соцсетей

Сегодня, 16 февраля, в Аргентине состоялось прощание с нападающим Кардиффа Эмилиано Салой, погибшего в авиакатастрофе.

Церемония прощания с Салой прошла в спортзале его родного клуба Прогресо в одноименном городе. За эту команду Сала выступал до достижения 15-летнего возраста. На похоронах были делегации Нанта и Кардиффа, в частности главный тренер валлийского клуба Нил Уорнок.

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"Сала был моим игроком. Он подписал контракт для меня. Думаю он должен был стать очень важным футболистом для нас", – сказал Уорнок.

Напомним, 21 января самолет с аргентинцем на борту упал в воды Ла-Манша. Позже на глубине 62 метра были обнаружены обломки самолета и одно тело, которое было поднято на поверхность. Впоследствии полиция подтвердила, что оно принадлежит именно Сале. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не найдено.

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Теги
Мир Кардифф Кардифф Смерти футболистов Нил Уорнок Нил Уорнок Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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