"Футбол 24" проанализировал выступление Михаила Мудрика в поединке 35-го тура АПЛ против Астон Виллы - вингер Челси стал единственным украинцем, который сыграл в этом туре.

Мудрик вышел в стартовом составе на игру против Астон Виллы, но записать его к себе в актив украинец точно не сможет. Михаил попал в хайлайты с негативной стороны, запомнившись очень неудачным ударом, который долетел до углового флажка.

Мудрик не доигрывал и в защите, из-за чего его команда пострадала от Астон Виллы. Такое выступление украинца заставляет задуматься, стоит ли он тех денег, за которые его приобрел Челси. Илья Забарный из-за болезни пропустил матч Борнмута, а Виталий Миколенко получил травму, очень неудачно приземлившись после борьбы на втором этаже. Александр Зинченко пропустил дерби против Тоттенхэма, а Егор Ярмолюк получил крохи против Эвертона. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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