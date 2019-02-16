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Зирка официально снялась с Первой лиги

15:33 65 Читати українською
Зирка официально снялась с Первой лиги
Зирка снялась с Первой лиги / Фото ФК Зирка

Футбольная карта Украины лишилась еще одного клуба.

Кропивницкая Зирка потеряла свой профессиональный статус, сообщает официальный сайт клуба.

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В заявлении клуба говорится, что команда прекращает выступления в Первой лиге и не будет принимать участие в весенней части чемпионата

О причинах такого решения не сообщается. Ранее в СМИ была информация, что Кропивницкий клуб переживает трудное финансовое положение.

Напомним, ранее из розыгрыша Первой лиги был исключен харьковский ФК Кобра из-за похожих проблем.

В текущем сезоне второго украинского дивизиона Зирка после 17-ти туров занимает предпоследнее (15-е) место.

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Зирка Зирка Первая лига Кобра Кобра
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