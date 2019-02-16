Барселона одержала минимальную победу над Вальядолидом

Барселона в непростом поединке 24-го тура испанской Примеры минимально переиграла Вальядолид.

Чемпионат Испании 2018/2019, 24-й тур

Барселона – Вальядолид – 1:0

Голы: Месси, 43 (пен)

Нереализованный пенальти: Месси, 85

Первый тайм оказался небогатым на моменты. Барселона контролировала мяч большую часть времени, но нанесла только два незаблокированных удара – первый из них на 9-й минуте выполнил Кевин-Принс Боатенг, но был совсем несложным. Динамика в игре появлялась только при контратаках, в которых Вальядолид был очень смело, но абсолютно пресно. Ни одного момента команда Серхио Гонсалеса так и не создала, а вот Барселона несколько раз приблизилась к голу.

Так, на 30-й минуте Боатенг перехватил мяч в центре и вышел с Месси в контратаку 2-в-2, но запорол её низкой скоростью и неточным пасом; на 40-й Дембеле слишком сильной передачей на Лео разрушил выход 3-в-3, а на 41-й Лео завершил очередной скоростной выпад ударом из-за пределов штрафной мимо правой штанги. Из-за небольшого рикошета арбитр назначил угловой, после которого состоялись две классные контратаки: Вальядолид свою загубил, а вот каталонцы усилиями Пике заработали пенальти. Лео Месси на 43-й минуте уверенно его реализовал – 1:0.

Второй тайм начался гораздо веселее. Уже на 47-й минуте Серхи Гвардиола завершил атаку гостей неплохим ударом из-за пределов штрафной, а на 48-й Масип в фантастическом прыжке парировал мощный выстрел Месси в касание с нескольких метров в девятку. На 55-й минуте Кевин-Принс Боатенг заставил "бить фейспалмы": ганец избежал офсайда, получил разрезную передачу и вышел один на один с Масипом, но потом начал его обходить, загнал себя в тупик и потерял мяч. Эрнесто Вальверде не выдержал и заменил его на Суареса, но уругваец тоже начал пороть моменты: так, на 65-й минуте он сначала не смог попасть по мячу в падении через себя, а потом не переиграл Масипа при выходе один на один .

Вальядолид пытался тревожить Барселону контратаками, но ничего острее попытки Верде пробить в падении через себя и удара Антонито с линии штрафной прямо в Артуро Видаля создать не удалось. Кроме того, Серхи Гонсалесу не повезло с заменами: Тони Суарес, который появился на поле на 68-й минуте, покинул его из-за повреждения на 76-й. Между тем Луис Суарес не смог забить с близкой дистанции, Серхи Роберто выстрелил мимо штанги с дальней, и, наконец, на 84-й минуте Коутинью заработал пенальти. Месси пошёл его исполнять, но Масип не только отразил удар с "точки", но и взял добивание Лео головой под перекладину!

Барса не остановилась: на 88-й Месси в своём стиле сместился к штрафной и пробил под дальнюю штангу – мяч пролетел рядом с ней. Затем Суарес и Месси трижды (!) вырывались один на один, но Масип снова и снова виигрывал у них дуэли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал бессилие форвардов Барсы перед отважным голкипером, но полевые игроки Вальядолида не смогли поддержать его пыл. "Блаугранас" праздновали минимальную победу.

Таким образом, Барселона набрала 54 очка и продолжила лидировать в турнирной таблице с отрывом от второго Атлетико в 7 пунктов – впрочем, Реал завтра может приблизиться на расстояние двух побед. Вальядолид с 26 зачётными баллами остался на пятнадцатой позиции