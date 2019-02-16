Хоффенхайм разгромил Ганновер, Штутгарт уступил РБ Лейпцигу: 22-й тур Бундеслиги, матчи субботы

В рамках 22-го тура чемпионата Германии Хоффенхайм победил Ганновер, Штутгарт проиграл РБ Лейпцигу, а Вольфсбург уверенно переиграл Майнц.

Чемпионат Германии 2018/2019, 22-й тур

Хоффенхайм – Ганновер – 3:0

Голы: Жоелинтон, 4, Бельфодил, 14, Демирбай, 80

Штутгарт – РБ Лейпциг – 1:3

Голы: Цубер, 15 (пен) – Поульсен, 6, 74, Забитцер, 68

Вольфсбург – Майнц – 3:0

Голы: Арнольд, 4, Вегорст, 69 (пен), Кнохе, 76

Герта – Вердер – начало в 19:30

Хоффенхайм очень быстро решил вопрос о победителе поединка с Ганновером. Уже на 4-й минуте ужасная ошибка защитников гостей привела к перехвату мяча Жоелинтоном и его выходу один на один с голкипером – 1:0. На 14-й хозяева заработали штрафной, подачу с которого головой замкнул Исхак Бельфодиль – 2:0. Во втором тайме игра несколько выровнялась, но на 80-й минуте Керем Демирбай мощным ударом с линии штрафной в правый нижний угол довел дело до разгрома, установив окончательный счёт.

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Штутгарт в родных стенах принимал РБ Лейпциг, рано пропустив. На 6-й минуте после прострела с левого края мяч отскочил к Поульсену, который с нескольких метров расстрелял ворота Цилера – 1:0. Впрочем, через 9 минут Орбан сыграл рукой в ​​собственной штрафной, арбитр назначил пенальти, а Цубер его реализовал – 1:1. Вплоть до середины второго тайма хозяевам удавалось держать равный счёт, но класс Лейпцига дал о себе знать: на 68-й Забитцер прямым выстрелом со штрафного вывел гостей вперед, а на 74-й Юссуф Поульсен завершил свой проход плотным ударом с минимальной дистанции – 1:3. Марио Гомес мог отквитать один мяч на 84-й, но его гол отменили из-за офсайда. Больше голов во встрече забито не было.

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В параллельной встрече Вольфсбург без особых проблем справился с Майнцом. Уже на 4-й минуте Арнольд классным ударом с линии штрафной в правый нижний угол открыл счёт, а во втором тайме Вегорст с пенальти его удвоил. На 76-й минуте Робин Кнохе замкнул передачу Янник Герхарда, оформив разгром гостей – 3:0.

Таким образом, РБ Лейпциг набрал 41 очко и остался на четвёртой позиции, Вольфсбург с 35 пунктами поднялся на пятое место, а Хоффенхайм с 33 пунктами идёт седьмым. Майнц с 27 зачётными баллами расположился на одиннадцатом месте, а Штутгарт и Ганновер продолжают находиться в зоне вылета.