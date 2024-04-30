ФИФА придется выбирать новые страны для проведения женского чемпионата мира в 2027 году.

Федерация футбола США и Федерация футбола Мексики отозвали совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу среди женщин в 2027 году.

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Зато оба национальные руководящие органы поборются за право на проведение турнира в 2031 году. Об этом сообщает The Conversation. Вероятно это решение было принято из-за того, что США за ближайшие четыре года должны провести четыре крупных соревнования. В стране состоится Кубок Америки-2024, Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года, чемпионат мира среди мужчин 2026 года (с Мексикой и Канадой) и летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Новое место проведения женского ЧМ-2027 будет известно 17 мая. У ФИФА осталось две заявки – от Бразилии и совместная заявка Бельгии, Германии и Нидерландов.

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