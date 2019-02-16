Райо Вальекано дома уступил Атлетико в 24-м туре чемпионата Испании. Смотрите видеообзор матча Райо Вальекано – Атлетико на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 24 тур

Райо Вальекано – Атлетико – 0:1

Гол: Гризманн, 74

Победу "матрасников" принес Антуан Гризманн, который забил единственный гол в этом матче в середине второго тайма.

Атлетико вырвал победу у Райо Вальекано: 24 тур Ла Лиги, матчи субботы

Атлетико набрал 47 пунктов и поднялся на 2 место, Райо Вальекано с 23 очками остался на 18 позиции.