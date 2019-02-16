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Райо Вальекано – Атлетико – 0:1 – видео гола и обзор матча

21:09 19 Читати українською
Райо Вальекано – Атлетико – 0:1 – видео гола и обзор матча
Райо Вальекано – Атлетико – 0:1 – видео гола и обзор матча

Райо Вальекано дома уступил Атлетико в 24-м туре чемпионата Испании. Смотрите видеообзор матча Райо Вальекано – Атлетико на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 24 тур

Райо Вальекано – Атлетико – 0:1

Гол: Гризманн, 74

Победу "матрасников" принес Антуан Гризманн, который забил единственный гол в этом матче в середине второго тайма.

Атлетико вырвал победу у Райо Вальекано: 24 тур Ла Лиги, матчи субботы

Атлетико набрал 47 пунктов и поднялся на 2 место, Райо Вальекано с 23 очками остался на 18 позиции.

Испания24 турЭстадио де Вальекас (Мадрид)

Райо Вальекано - Атлетико: Суббота 16 февраля 2019

Райо Вальекано
Матч окончен
0 : 1
Атлетико
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Испания Видеоновости Райо Вальекано - Атлетико Атлетико Атлетико Райо Вальекано Райо Вальекано
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