Кальяри вырвал победу над Пармой: 24 тур Серии А, матчи субботы

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Альбасете не одолел проклятие Сарагосы – Зозуля упускал супермоменты, спасал ворота и рискует потерять лидерство
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Зозуля в игре с Сарагосой борется за уверенное лидерство Сегунды для Альбасете – прямая видеотрансляция матчаИспания — 18:56 315
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Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – ДинамоЛига Европы — 15 фев 1283
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I'll be back: чому Динамо не варто списувати БєсєдінаСергій Тищенко — 15 фев 3676