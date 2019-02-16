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Кальяри вырвал победу над Пармой: 24 тур Серии А, матчи субботы

20:59 3 Читати українською
Кальяри вырвал победу над Пармой: 24 тур Серии А, матчи субботы
Кальяри – Парма – 2:1 / Твиттер ФК Парма

В матче 24 тура Серии А Парма и Кальяри разошлись миром. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 24 тур

Кальяри – Парма – 2:1

Голы: Паволетти, 65, 85 – Куцка, 40

Удаление: Жоао Педро, 90

Аталанта – Милан – начало матча в 21:30

Кальяри мог выйти вперед в начале матча, однако Чепителли пробил выше ворот. А вот Парма в аналогичном моменте в конце тайма вышла вперед, Куцка замкнул навес Гобби с фланга. Во втором тайме Кальяри таки забил, Паволетти замкнул скидку Чепителли после подачи со штрафного. А в конце матча Леонардо офомив дубль и принес победу своей команде.

Кальяри набрал 24 очка и поднялся на 14 позицию, Парма с 29 пунктами осталась на 12 месте.

Италия24 турСант'Элья (Кальяри)

Кальяри - Парма: Суббота 16 февраля 2019

Кальяри
Матч окончен
2 : 1
Парма
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Кальяри Кальяри Парма Парма Италия Кальяри - Парма
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