Головні новини футболу 16 лютого: Зірка знялась з чемпіонату, Барселона перемогла, невдачі українців за кордоном

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 лютого.

Світ

Барселона здобула мінімальну перемогу над Вальядолідом і зберегла гандикап перед конкурентами в турнірній таблиці. Відзначився, звичайно ж, Ліонель Мессі – аргентинець забиває щонайменше 30 голів в 11-му сезоні поспіль. Атлетіко здолав Райо Вальєкано та повернувся на друге місце Прімери – Грізманн випередив Торреса у списку найкращих бомбардирів в історії клубу.

В Серії А Мілан обіграв Аталанту, а Пйонтек продовжив забивати. Клаудіо Пісарро став найстаршим автором гола в Бундеслізі, на 90+6 врятувавши Вердер від поразки в матчі з Гертою. Відзначимо також впевнені перемоги у Німеччині від Вольфсбурга, Хоффенхайма та РБ Лейпциг.

В Аргентині відбувся похорон Сали – тренер Кардіффа вшанував пам'ять гравця, який так і не зіграв за валлійський клуб.

Наші за кордоном

Євген Коноплянка не зіграв за Шальке – "кнаппен" не зуміли перемогти Фрайбург: моторошний фол на пряму червону не залишив українцю шансів. Роман Зозуля з Альбасете втратив шанс відірватися від конкурентів на вершині Сегунди: наш форвард на межі між воїном і героєм, прокляття триває, а лідерство під загрозою. Що з Євгеном Хачеріді буде далі – у Греції пояснили ситуацію екс-динамівця, який заробляє найбільше в ПАОКу.

Сергій Ребров знову провалився – Ференцварош з двома українцями програв Дебрецену, ведучи по ходу матчу. Гент з Романом Яремчуком та Романом Безусом поступився Васланд-Беверену та не повернувся в топ-6 бельгійської першості. Андрій Бацула хоч і відзначився за Кортрейк асистом, але не врятував команду від поразки.

Трішки позитиву. Олександр Зінченко провів черговий пристойний матч за Манчестер Сіті – "містяни" без проблем вийшли у чвертьфінал Кубка Англії. Морозюк допоміг Різеспору здобути чергову перемогу – Микола відіграв непогано. Коркішко та Гладкий зустрілись в матчі чемпіонату Туреччини: перший віддав асист, другий дебютував.

Україна

Зірка офіційно знялась з Першої ліги – черговий український клуб втратив професіональний статус. Карпати завершили зимову комплектацію команди та зіграли внічию з Кайратом, пропустивши від Есеоли.

Ігор Суркіс розповів, скільки коштує Динамо – президент "біло-синіх" готовий продати клуб за однієї умови. Один з молодих талантів киян Міккел Дуелунд наприкінці тижня приєднається до команди після важкої травми. У Шахтаря також хороші новини – новачок Маркос Антоніо прибув у розташування.