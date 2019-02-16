Морозюк помог Ризеспору одержать очередную победу – команда украинца поднялась в середину таблицы

Ризеспор Николая Морозюка одержал важную победу в матче с Бурсаспором.
Чемпионат Турции 2018/19, 22-й тур
Бурсаспор – Ризеспор – 0:2
Голы: Шешуе, 12 Азубук, 78
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Ризеспор Николая Морозюка одержал важную выездную победу в матче с Бурсаспором, хотя гости редко переходили свою половину поля. Шешуе сумел забить быстрый гол, а в конце матча гости провели удачную контратаку и удвоили свое преимущество.
Морозюк получил вторую лучшую оценку матча от портала SofaScore. Украинец совершил 4 выбивания и 2 перехвата, а выигранные единоборства составили 60% от всех.
Ризеспор в 4 матчах, когда Морозюк выходил в основе, одержал 3 победы и одну ничью.
После 22 туров команда украинца имеет в активе 25 очков и находится на 10 месте турнирной таблицы.