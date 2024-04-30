ФК Цинцинатти на своем официальном сайте объявил о подписании венесуэльского форварда Кевина Келси из Шахтера.

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Нападающий будет выступать за новый клуб до конца сезона 2023/24 МЛС (регулярное первенство завершается 21 октября, а матчи плей-офф продлятся с 25 октября по 9 декабря). Цинцинатти также будет иметь право выкупа, однако сумма не разглашается. Ранее Игорь Бурбас сообщал, что аренда обойдется американскому клубу в 800 тысяч долларов, а право выкупа составит 7 млн.

Напомним, Келси перешел в стан "горняков" 31 января 2023 года из уругвайского Бостон Ривер за 1 млн евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года. В текущем сезоне он провел за "горняков" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

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