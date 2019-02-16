Суркис рассказал, сколько стоит Динамо – президент "бело-синих" готов продать клуб при одном условии

Президент киевского Динамо Игорь Суркис утверждает, что никогда не получал официального предложения продать клуб.

"Всего за период моего правления, за период руководства Григория Михайловича (Суркиса), опять-таки, если исходить из официальных предложений, ни одного предложения о покупке киевского Динамо мы ни от кого не получали", – сказал он в эфире Вацко Light.

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"Я бы хотел увидеть того человека, который придет и купит Динамо Киев. Потому что некоторые нынешние функционеры в Федерации футбола Украины считают, что нам клуб достался бесплатно, и мы едва не должны его подарить. Но мы никому ничего не должны. И построили одну из лучших инфраструктур не только на постсоветском, но и на европейском пространстве. У нас мощная детско-юношеская спортивная школа, которую мы хотим сейчас еще расширить до уровня такого серьезного интерната где-то на 100-120 человек.

Если бы нашлись люди, которые сказали, что они готовы быть партнерами киевского Динамо, участвовать как в расходной части, так и в доходной, то вопросов нет. Но за 25 лет я ни одного такого не видел.

Я не продам Динамо в те руки, в которых я не буду уверен. Должна быть мотивация. Мы уже один клуб в Украине продали – Металлист. Нужно продать клуб тому человеку или компании, который будет развивать Динамо. Это огромная ответственность, потому что, поверьте мне, Ярославский не спит по ночам. Он создал с нуля команду, вывел ее на качественно новый уровень. Ему поступило хорошее на тот момент предложение, возможно, у него были тогда финансовые трудности, и он решил продать команду. Но я думаю, если бы он знал, как все закончится, он бы команду не продал, даже за большую сумму. Но не все меряется деньгами", – отметил Суркис.

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По его словам, речь не шла и о продаже Динамо бизнесмену Дмитрию Фирташу, который после Революции Достоинства находится в Австрии. "Не было такого. И близко такого не было. Мы вместе хотели построить хорошую боеспособную команду. Он выступал в роли человека, который "ставил" на футболки одну свою компанию, вторую компанию, и хотел совместно построить боеспособную команду. О продаже Динамо это были все сплошные разговоры", – подчеркнул Суркис.

Он рассказал, что каждые 2-3 года осуществляется оценка стоимости Динамо компанией Deloitte. Последняя была где-то два года назад, и со всем имуществом и футболистами на тот момент стоимость Динамо составляла около 300 млн долларов.

Суркис указал, что бюджет Динамо на данный момент составляет 35-40 млн долларов.

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