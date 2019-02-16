Манчестер Сити без проблем обыграл Ньюпорт и вышел в четвертьфинал Кубка Англии – очередной приличный матч Зинченко

Манчестер Сити победил Ньюпорт в 1/8 финала Кубка Англии. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/8 финала

Ньюпорт – Манчестер Сити – 1:4

Голи: Амонд, 88 – Сане, 51, Фоден, 75, 90, Марез, 90+4

Манчестер Сити поехал в гости к представителю 4-го английского дивизиона Ньюпорт Каунти. Похоже, Пеп Гвардиола решительно настроен выиграть все доступные турниры в этом сезоне, ведь выставил против откровенно слабого соперника много основных футболистов. Александр Зинченко, который отлично провел матч с Челси на прошлой неделе в АПЛ, сегодня вышел с первых минут на левом фланге обороны "горожан".

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Манчестер Сити со стартовым свистком прогнозируемо взял мяч под контроль. Владение в пользу гостей переваливало за 80%, премьерные удары нанесли Марез и Фернандиньо. Однако первый по-настоящему голевой эпизод создал Ньюпорт. Подача в штрафную площадь Сити завершилась ударом головой в упор от Бакинсона. Эдерсон чудом спас от пропущенного гола, а перехватить мяч на пути к сопернику не сумел Зинченко.

К середине первого тайма Ньюпорт очень прилично защищался – голевых моментов у Манчестер Сити было не так много. Зато на противоположном конце поля несколько раз возникала острота. Именитые гости продолжали давить на вражеские владения, снова выходил на ударную позицию Марез.

Роскошные шансы забить не использовал Сане. Сначала он завершил стенку с партнером попаданием в каркас ворот, а затем удар немца в штрафной площади остановила рука капитана хозяев Обрайена – судья этого не увидел. На перерыв команды ушли при нулях на табло, а счет Манчестер Сити открыл уже на старте второй половины встречи усилиями все того же Сане. Лерой обыгрался с Жезусом и мощно выстрелил по воротам – мяч попал голкиперу в лицо и залетел в сетку.

В дальнейшем Манчестер Сити полностью хозяйничал на поле, не выпуская Ньюпорт за середину поля. Абсолютное доминирование подопечных Гвардиолы – доходило до 95% владения. Стерильного владения – моменты "горожане" почти не создавали. Эдерсон в нескольких ситуациях пытался вернуть в поединок интригу, но Ньюпорт его фэйлами не воспользовался.

Все вопросы о судьбе противостояния снял Фоден. Фил подхватил мяч в центре, самостоятельно протянул его несколько десятков метров и легко пробил голкипера – 0:2. Ньюпорт все же забил исторический гол Манчестер Сити, когда Отаменди неудачно сыграл перед Эдерсоном, а мяч от Амонда залетел в сетку.

Однако интригу вернуть не удалось, ведь через 2 минуты Фоден оформил дубль: подобрал сферу у Сане и расстрелял вратаря Дея. Ну а точку в матче классным голом с острого угла поставил Марез. Манчестер Сити победил со счетом 1:4 и без проблем вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

Очередной приличный матч Зинченко

Александр Зинченко провел матч на хорошем уровне, не выпадал из игры Манчестер Сити, отлично поддерживал атаку. Характер встречи и слабость оппонента давали ему возможность большую часть времени проводить ближе к воротам Ньюпорта. Часто смещался в центр для построения комбинаций, неплохо взаимодействовал с партнером по флангу Сане.

Украинец отработал с привычной для себя высокой точностью передач (89%), 4 из 6 его дальних пасов нашли адресатов. Александр дважды отдавал ключевые передачи, однако реализовать их футболисты Сити не сумели. Неплохо Зинченко действовал и на оборону. 2 выноса, 1 перехват, 1 блок. Чаще всего среди парнеров шел в отбор (4 раза) и выиграл 90% своих дуэлей.

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