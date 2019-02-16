toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - МИЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Ребров снова провалился – Ференцварош проиграл Дебрецену, ведя по ходу матча

17:08 90 Читати українською
Ребров снова провалился – Ференцварош проиграл Дебрецену, ведя по ходу матча
Сергей Ребров / Фото: ФК Ференцварош

Ференцварош Сергея Реброва постигла серия неудач. В матче 21 тура чемпионата Венгрии его подопечные на последних минутах упустили победу.

Чемпионат Венгрии 2018/19, 21-й тур

Дебрецен – Ференцварош – 2:1

Голы: Тежер, 83 (пен.), Зсори, 90+3 – Двали, 29

Коркишко и Гладкий встретились в матче чемпионата Турции: первый отдал ассист, второй дебютировал

Ференцварош Сергея Реброва упустил победу, которую мог одержать благодаря голу в первом тайме. В конце матча подопечные украинского специалиста расслабились, за что и были наказаны. Дебрецен получил право на пенальти, а на последних секундах вырвал победу.

Игорь Харатин и Иван Петряк провели на поле весь матч, но уберечь команду Реброва от поражения не сумели.

Отметим, что Ребров упускает победу уже в третьем матче из последних четырех.

Ференцварош продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 43 пункта. Видеотон и Дебрецен имеют по 34 очка, но у Видеотона есть игра в запасе.

Теги
Украинцы за рубежом Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин Сергей Ребров Сергей Ребров Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
40
мин
Реал Сосьедад
19:30
Леганес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук