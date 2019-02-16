Ребров снова провалился – Ференцварош проиграл Дебрецену, ведя по ходу матча

Ференцварош Сергея Реброва постигла серия неудач. В матче 21 тура чемпионата Венгрии его подопечные на последних минутах упустили победу.

Чемпионат Венгрии 2018/19, 21-й тур

Дебрецен – Ференцварош – 2:1

Голы: Тежер, 83 (пен.), Зсори, 90+3 – Двали, 29

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Ференцварош Сергея Реброва упустил победу, которую мог одержать благодаря голу в первом тайме. В конце матча подопечные украинского специалиста расслабились, за что и были наказаны. Дебрецен получил право на пенальти, а на последних секундах вырвал победу.

Игорь Харатин и Иван Петряк провели на поле весь матч, но уберечь команду Реброва от поражения не сумели.

Отметим, что Ребров упускает победу уже в третьем матче из последних четырех.

Ференцварош продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 43 пункта. Видеотон и Дебрецен имеют по 34 очка, но у Видеотона есть игра в запасе.