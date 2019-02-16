Дуэлунд в конце недели присоединится к Динамо после тяжелой травмы

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд продолжает восстанавливаться от травмы и прибудет в Киев в ближайшее время.

Дуэлунд пропустил зимние сборы киевлян за тяжелой травмы лодыжки и вынужден был пропустить зимние сборы киевлян. Завтра 21-летний датчанин вернется в Киев, где продолжит восстановление.

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"Завтра прилетаю в Киев. Вскоре снова я буду на поле рядом со своими одноклубниками. Уже не могу дождаться", – написал Дуэлунд в instagram.

Напомним, в декабре 2018-го в матче группового этапа Лиги Европы против Яблонца хавбек получил травму. Врачи диагностировали перелом лодыжки.

В текущем сезоне УПЛ Дуелунд провел 6 матчей, в которых отметился голом и ассистом.