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Месси забивает не менее 30 голов в 11-м сезоне подряд

00:03 7 Читати українською
Месси забивает не менее 30 голов в 11-м сезоне подряд
Лионель Месси / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны Лионель Месси демонстрирует впечатляющую стабильность.

В конце первого тайма в матче 24-го тура Ла Лиги Месси реализовал пенальти в ворота Вальядолида. Этот гол стал для аргентинца 30-м в нынешнем сезоне за Барселону во всех турнирах. Он преодолел эту отметку уже в одиннадцатый раз подряд.

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Этот гол также стал для Месси 22-м в текущем розыгрыше Ла Лиги, он укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров, опережая Луиса Суареса на 7 точных ударов.

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Испания24 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Вальядолід: Суббота 16 февраля 2019

Барселона
Матч окончен
1 : 0
Вальядолід
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