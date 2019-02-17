Месси забивает не менее 30 голов в 11-м сезоне подряд

Нападающий Барселоны Лионель Месси демонстрирует впечатляющую стабильность.

В конце первого тайма в матче 24-го тура Ла Лиги Месси реализовал пенальти в ворота Вальядолида. Этот гол стал для аргентинца 30-м в нынешнем сезоне за Барселону во всех турнирах. Он преодолел эту отметку уже в одиннадцатый раз подряд.

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Этот гол также стал для Месси 22-м в текущем розыгрыше Ла Лиги, он укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров, опережая Луиса Суареса на 7 точных ударов.

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