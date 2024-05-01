Экс-игрок Реала и Интера Уэсли Снейдер раскритиковал Лукаса Васкеса за игру против Баварии в полуфинале Лиги чемпионов.

"Он не достоин Реала! Недостоин! Если вы болеете за "сливочных", вы, наверняка, влюблены в этого парня, а он не защитник.

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Как ты можешь выставлять ногу в такой момент! Это невозможно! Реал должен быть очень рад, что Карвахаль вернется на следующей неделе. Каждый мяч он отдавал сопернику. Каждый мог пробежать мимо него. Это был ужас", – цитирует Снейдера Meczyki.

Напомним, что Лукас Васкес привез пенальти в ворота Реала, который удачно реализовал Гарри Кейн. В итоге игра "сливочных" и Баварии закончилась со счетом 2:2. Ответный матч между командами состоится 8 мая.

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