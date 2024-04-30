Нападающий Фламенго Габигол обжаловал приговор на двухлетнюю дисквалификацию, и ему будет разрешено играть до разрешения дела.

Габриэлю Барбосе, более известному как Габигол, снова разрешено играть в футбол, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию за возможное мошенничество с допингом. Об этом сегодня сообщил международный спортивный трибунал CAS в Лозанне.

Экс-форвард Интера дисквалифицирован на два года – он пытался обмануть антидопинговый контроль

27-летний бразилец отказался участвовать в допинг-тесте в конце марта перед тренировкой Фламенго. Позже в тот день он сотрудничал с антидопинговым комитетом, хотя и нарушил некоторые правила. Например, он сдал банку со своей мочой с открытой крышкой. Тест оказался отрицательным, но за свое поведение он был дисквалифицирован на два года антидопинговым трибуналом Бразилии.

Габигол не согласился с таким решением. "Я подчеркиваю, что я никогда не пытался препятствовать тесту или обманывать его. Я верю, что по моей апелляции меня признают невиновным", – заявлял Габигол в марте.

Дата рассмотрения дела экс-форварда Интера пока что неизвестна.

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