Экс-вингер и воспитанник “горожан” умер в возрасте 74 лет после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщил The Sun. Иен Меллор страдал от амилоидоза, редкое заболевание, которое поражает органы и не поддается лечению.

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Англичанин за свою карьеру успел поиграть за Манчестер Сити, Шеффилд Уэнсдей, Брэдфорд, Норвич и Честер. В сезоне 1972/73 в составе "горожан" он Меллор добывал Суперкубок Англии. Иен был отцом Нила Меллора, который в свое время выступал за Ливерпуль, а сейчас работает репортером на Sky Sports.

Иен Меллор также недолго играл в Гонконге за Таун Синг.

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