Что с Хачериди будет дальше – в Греции объяснили ситуацию в ПАОКе экс-динамовца, зарабатывающего больше всех

Евгений Хачериди не играет за свой ПАОК и даже не попадает в заявку на матчи. Что происходит, узнавал "Футбол 24" с греческих СМИ.

Журналист Савас Дзиомпаноглу объясняет, почему лидер чемпионата Греции не находит Хачериди новую команду, поэтому 31-летний уже летом имеет все шансы стать свободным агентом. Украинский центрбек подписал с ПАОКом контракт по схеме 1+2. На сегодня существует мизерная вероятность, что стороны воспользуются опцией продлить его еще на пару сезонов. Для этого экс-динамовец должен провести на поле хотя бы 70% игрового времени, а в текущем сезоне он отыграл всего 11 матчей во всех турнирах (не более 3-х в каждом), или чуть больше 700 минут. А это составляет примерно 25% от 48-и сыгранных его клубом игр.

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Ситуация для игрока, который потерял место в сборной Украины, к сожалению, не нова. В Киеве он не играл с марта 2018 года. Фактически защитника отстранили от главной команды, и сейчас что-то похожее происходит уже в Греции, только на еще более ранней стадии сезона. Причины называют разные. Проблемы игрового и эмоционального характера – мол, чуть ли не в каждой игре были серьезные ошибки. Охлаждение отношений с владельцем клуба, россиянином Саввиди, случившееся после того, как Евгений показал фанатам московского Спартака щитки с украинским флагом.





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А еще в какой-то степени это может быть реакция на то, что Хачериди резко отказался принимать греческое гражданство, поскольку не чувствует в себе ничего греческого. Евгений откровенно заявил, что не видит смысла избавляться от украинского паспорта. Тем более, если и в дальнейшем не будет играть, а зимой может покинуть ПАОК. В Греции есть свой лимит на иностранцев, из-за которого моментами он не попадал в состав. Удаление за фол последней надежды в еврокубках стало последней каплей. Журналист отмечает, что 22-го февраля закрывается трансферное окно в России, а 1 марта – в Украине. Возможностей продать защитника, который не играет, но много зарабатывает, остается все меньше. Хачериди так и не нашел себе место продолжения карьеры и даже о вариантах уже ничего не слышно.

Правда заключается в том, что и ПАОК, и представитель интересов опытного защитника продолжают искать ему новый клуб, впрочем Евгений не устает настаивать на сохранении своей высокой зарплаты, которую он получает в Салониках. Требования на уровне нынешних 1,5 миллиона евро за сезон отпугивают не одного претендента. Были разговоры о Турции, Казахстане, Карабахе и бельгийском Стандарде, но ни к чему это не привело.

В то же время главный тренер клуба, который возглавляет таблицу Суперлиги, Разван Луческу, похоже, больше не рассчитывает на Хачериди – игрок не тренируется вместе с командой. Последний раз украинец сыграл 6 минут еще в конце ноября 2018 года в матче Лиги Европы против Челси. Хачериди удалили на старте встречи, и этот момент стал фатальным. Поэтому, если не получится покинуть ПАОК сейчас, Евгений второй год подряд пропустит весеннюю часть сезона. С одной стороны сохранит немаленькие деньги на полный игровой год, а с другой – опять вынужден будет выходить на трансферный рынок свободным агентом, у которого еще больше проблем с практикой и формой.

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Отметим, что летом 2019-го заканчивается контракт другого украинца Евгения Шахова, как и еще 5-х игроков. Вопрос продолжения сотрудничества с экс-полузащитником Днепра еще не решен, но есть положительный сигнал – он все чаще выходит на поле в последнее время. Греческий Sport24 отмечал, что игрок сборной Украины сделал разницу в матче против Олимпиакоса. Вместе с партнерами Шахов царил в центре поля над одним из главных конкурентов в борьбе за чемпионство. Перспективы 28-летнего Евгения выглядят куда интереснее, чем его старшего тезки.

Добавим, что греческие СМИ вычислили, у кого самая большая зарплата в ПАОКе. Хачериди, которого вместе с Вернблумом называют главным трансферным проколом, может похвастаться самой высокой зарплатой. Те же 1,5 млн евро зарабатывает только Маурисиу. Шахов же получает 500 тысяч евро за сезон, и это десятый оклад в команде.

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