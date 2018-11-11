Главные новости футбола 10 ноября: Боруссия Д феерично победила Баварию, Александрия вышла на второе место в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 ноября.

УПЛ

Александрия разгромила Арсенал-Киев и вышла на второе место чемпионата Украины, обогнав в турнирной таблице Динамо. Смотрите видеообзор разгрома киевлян.

Карпаты в интересном матче уступили Заре. Шедевр Марьяна Шведа луганчанам не помешал – команда Вернидуба прервала 2 серии. Наставник Карпат считает, что итог встречи не справедливый, а вот Юрий Вернидуб респектнул визави.

Черноморец снова проиграл – на этот раз Десне. Черниговцы половину игрового времени провели в большинстве. Два представителя нижней части турнирки Львов и Олимпик расписали ничью.

Европа

В центральном матче дня Боруссия Д переиграла Баварию – подробный отчет об игре. Поединок получился роскошным – возможно, лучший в сезоне. Смотрите видео голов и обзор Классикера. Благодаря этому успеху Дортмунд оторвался от главного конкурента на 7 очков, однако Нико Ковач не считает, что это критично. Главный герой встречи Марко Ройс тоже не делает преждевременных выводов.

Между Дортмундом и Мюнхеном в турнирной таблице разместился Менхенгладбах. Второе место Боруссия сохранила благодаря выигрышу у Вердера. В Серии А на том же месте закрепился Наполи, который вырвал 3 очка в поединке с Дженоа благодаря автоголу.

Во Франции соперник Шахтера Лион в результативном матче переиграл Генгам. Один из голов роскошным ударом со штрафного забил Мемфис Депай. Ну а второй лучший снайпер Лиги 1 в этом сезоне – нападающий Нанта Эмилиано Сала: он не перешел в Динамо и "зажег" после отставки экс-тренера Шахтера.

Украинцы за рубежом

Андрей Лунин дебютировал в Ла Лиге за Леганес. Случилось это вынужденно – основной голкипер "пепинерос" и главный конкурент украинца травмировался. Команда Лунина расписала нулевую ничью с Жироной. В другом матче игрового дня Атлетико совершил ремонтаду против Атлетика и вышел на второе место в Примере.

В Венгрии Ференцварош Сергея Реброва сенсационно уступил аутсайдеру Халадашу, а Уйпешт разгромил Кишварду Милевского. В Турции Ризеспор Александра Гладкого проиграл лидеру чемпионата, а Галатасарай разгромил Кайсериспор Александра Кучера.

Андрей Ярмоленко рассказал о сале, проблемах в Лондоне и рекорде Шевченко. Вест Хэм без травмированного украинца не сумел обыграть Хаддерсфилд. А Тоттенхэм в другом матче АПЛ минимально одолел Кристал Пэлас и приблизился к лидеру на расстояние 2 очков.