К очередному матчу на домашнем стадионе команда Мудрика, который в четвертый раз подряд за 13 дней появился в основе, подходила с впечатляющей серией – 8 побед за 10 игр на Стэмфорд Бридж. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Вест Хэм на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Оживленное начало от обеих команд. Обостряют поочередно Нони Мадуэке и Коул Палмер, Мудрик несколько в тени. Николя Джексон и Тьягу Силва (прощание с родным стадионом?) пробивают с нулевого угла поочередно, но это на грани с прострелом.

Мудрик в старте на очередное дерби: онлайн трансляция матча Челси – Вест Хэм

А вот первый же четкий выстрел завершается взятием ворот. Джексон после нацеленного прострела Мадуэке с правого края пробил в блок, а Палмер мгновенно добил. Вест Хэм мог сравнивать спустя менее чем минуту. Эмерсон подал угловой, Бовен попал в перекладину. На 18 минуте Мудрик создал 2 подряд момента. Протащил мяч слева и отдал в центр под мощный удар Мадуэке, снаряд с рикошетом ушел на угловой. Украинец, недолго думая подал идеально на голову Чалобе – Ареоля выручил.

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Галлахер удвоил преимущество, и снова правый вингер молодежной сборной Англии в эпицентре. Мадуэке обработал так, что снаряд от Зума отскочил к Галлахеру, который блестяще положил с лету. Нони еще и забил таки свой гол на 36 минуте. Здесь уже гол организовал Мудрик, который классно подал на голову Силве, который караулил у дальней стойки. Бразилец перебросил, Мадуэке замкнул. Галлахер чудом с пары метров не оформил дубль после сказочного паса Палмера – перекладина!

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Nicolas Jackson put on a show in Chelsea’s emphatic 5–0 win over West Ham:



49 touches

️ 2 goals

7 shots/4 on target (1.75 xG)

️ 1 assist

4 key passes

3/5 successful dribbles

️ 7/11 duels won

9.7 Sofascore Rating



#CHEWHU pic.twitter.com/powEePkSmj — Sofascore (@SofascoreINT) May 5, 2024

Свой каркас ворот и Вест Хэму помешал. Это был лишь второй удар гостей, но как же снова опасно. Снова Бовен в перекладину зарядил. Причем в этот раз ворота были пусты после ошибки Петровича на выходе. Отметим, что в этом эпизоде Цоуфал издевательски легко обыграл Мудрика. Полный погром до перерыва. По игре, ударам, легкости даже больший, чем на табло.

До речі, у понеділок 6 травня в АПЛ Крістал Пелас прийматиме Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: лондонці переможуть вдома іменитого суперника. Коефіцієнт на перемогу Пелас – 2,32. Звитягу МЮ оцінили у 2,93. У нічию вірять найменше – 3,89. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,53, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,6.

На старте второй половины Чалоба просто гениально забрасывает со своей половины поля, Мадуэке вываливается один на один и катит на пустые – Джексон доводит до 4:0. Мудрик даже обиделся, что снова без результативных действий и сам решил потянуть в стиле своей игры за Шахтер или сборную Украины. На удар Михаила не хватило, поэтому Ареоля спокойно потянул. Дважды подряд пропускают моменты правым флангом Челси. Сначала Эмерсона выпустили на угол вратарской – слишком много времени, так и не определился, куда лучше пробить, поэтому дал выше. А потом Уорд-Прауз под перекладину крутил.

Палмер идеально забросил черпачком за спины защитникам, но Мудрик и здесь не прошил голкипера. Такое впечатление, что только удары украинца тянет сегодня Ареоля. Хотя это не совсем так. Михаил разогнал контратаку, отработав возле своей штрафной. Палмер выкатил Мадуэку, тот слишком пижонский удар исполнил. Нкунку заменил Мудрика на 76 минуте.

Бовен еще и третий раз попадает в перекладину после неудачного сброса защитников Челси. А Джексон наказывает. Судьи сначала отменили гол из-за офсайда, однако Николя идеально выдержал линию. Отмечаем и очередной подобный разрезной пас Кайседо. Как ни удивительно, но Челси набирает 54 балла и врывается на 7 еврокубковое (при определенных обстоятельствах) место, обходя по дополнительным показателям МЮ, у которого матч в запасе против Кристал Пэлас.

Мудрик завелся с потерей игрока, который мешал – украинца в Англии носят на руках и приравнивают к 2 суперзвездам