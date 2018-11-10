Вернидуб: Респект Мораишу и прошу прощения у Смалийчука за свои слова о Шведе

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал победу над Карпатами в рамках 15-го тура УПЛ.

"Игра, думаю, понравилась болельщикам. В адрес нашего соперника могу сказать только хорошие слова. Действительно, команда очень изменилась с тех пор, как мы играли с ними в первом круге.

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Видно, что Жозе Мораиш очень хороший человек и специалист. Создать за столь короткий период такую ​​команду... Одним словом, респект. И всей команде тоже.

Когда-то Олег Смалийчук обиделся на меня за мои слова по поводу Шведа, что они рано его отдали. Я хочу извиниться за мои слова. Швед очень хорошо выглядит сейчас. Он очень сильный футболист. Думаю, что у этого парня большое будущее", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

После второй победы подряд в чемпионате Заря закрепилась на 5-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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